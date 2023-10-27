هولندا تتعهد بتقديم 15 مليون يورو إضافية لمساعدة غزة

نقلت وكالة الأنباء الهولندية إيه.إن.بي عن وزيرة التعاون الإنمائي قولها: إن الحكومة تعهدت، الجمعة، بتقديم 15 مليون يورو (15.8 مليون دولار) مساعدات إنسانية إضافية لقطاع غزة.

وتعهدت أمستردام في وقت سابق من الشهر بتقديم مساعدات إضافية بقيمة 10 ملايين يورو لغزة التي تحاصرها إسرائيل، معبرة عن قلقها البالغ إزاء التدهور السريع في وضع المدنيين في القطاع.

وتقول سلطات الصحة في غزة إن أكثر من 7000 شخص استشهدوا في عمليات القصف المتواصل التي تنفذها إسرائيل على القطاع الذي فرضت عليه حصاراً، منذ أن نفذت حركة “حماس” توغلاً مباغتاً في مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وقال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن المنظمة تلقت تقديرات بأنه لا يزال هناك 1000 جثة تحت الأنقاض في غزة لم يتم التعرف إليها، ولم يتم تسجيلها بعد ضمن عدد الشهداء.

وقال ريتشارد بيبركورن ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية رداً على سؤال حول عدد الشهداء في غزة “حصلنا أيضاً على هذه التقديرات التي تشير إلى أنه لا يزال هناك أكثر من 1000 شخص تحت الأنقاض لم يتم التعرف إليهم بعد”.