هولندا ترفض دعوى رفعها أردوغان بحق أحد النواب ‎

أعلن رئيس مجلس الوزراء الهولندي عن رفضه الدعوى التي رفعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد نائب هولندي نشر رسما كاريكاتوريا لأردوغان مع قنبلة على رأسه وكلمة ”إرهابي“ على تويتر، الامر الذي دفع أردوغان لرفع دعوى ضد المسؤول يوما الثلاثاء.

وتوجه روتي مباشرة الى أردوغان عبر الكاميرا أمام صحفيين هولنديين. وقال في فيديو بثه التلفزيون الهولندي العام ”لدي رسالة للرئيس أردوغان هي في غاية البساطة: في هولندا نعتبر حرية التعبير أعظم خير وهذا يشمل الرسوم الكاريكاتورية ومنها تلك التي تمثل سياسيين“.

وأكد رئيس الوزراء الهولندي أن ”شكوى بحق شخصية سياسية هولندية قد تفضي حتى الى تقييد حرية التعبير أمر غير مقبول“ مضيفا أن لاهاي ستنقل أيضا وجهة نظرها الى السلطات التركية ”عبر القنوات الدبلوماسية المعهودة“. واعتبر روتي أن الشكوى بحق فيلدرز ”تتجاوز كل الحدود”.