هولندا تستبعد الاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن

منذ 28 دقيقة
استبعدت الحكومة الهولندية اليوم الخميس الاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن رغم تزايد القلق العام بشأن غزة، لكنها قالت إن ما يحدث في القطاع الذي مزقته الحرب يقوض أمن إسرائيل.

ويأتي موقف هولندا على النقيض مع مواقف بعض الدول في حلف شمال الأطلسي وأبرزهم فرنسا التي أعلنت أنها ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر أيلول. وأعلنت بريطانيا أنها ستفعل الأمر نفسه ما لم توافق إسرائيل على وقف لإطلاق النار في غزة وعلى خطوات لتخفيف المعاناة في القطاع الذي يتفشى فيه الجوع.

وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب في مناقشة برلمانية عاجلة بشأن غزة بعد استدعاء المشرعين من عطلتهم الصيفية “هولندا لا تخطط للاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن”.

ورفض الوزير أيضا دعوات تعليق واردات الأسلحة من إسرائيل، وأوضح أن هولندا تعطي الأولوية للمشتريات المحلية ومن الاتحاد الأوروبي قبل التوجه إلى دول ثالثة.

