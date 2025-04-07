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هولندا تشدد القيود على الصادرات العسكرية إلى إسرائيل

منذ 53 دقيقة
علم هولندا

علم هولندا

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أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الاثنين، تشديد القيود على تصدير جميع المنتجات العسكرية والسلع “ذات الاستخدام المزدوج” المتجهة إلى إسرائيل.

وقالت الحكومة في خطاب إلى البرلمان إن من المقرر فحص جميع الصادرات المباشرة والمنتجات العابرة إلى إسرائيل للتأكد من توافقها مع الأنظمة الأوروبية، ولن تتم بعد الآن بموجب تراخيص التصدير العامة.

وكتب وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب ووزيرة التجارة رينيته كليفر “تعود الرغبة في تطبيق ذلك إلى الوضع الأمني ​​في إسرائيل والأراضي الفلسطينية والمنطقة ككل”.

وأضافا “سيظل بإمكان المصدرين طلب التراخيص، والتي سيتم التحقق منها بعد ذلك في ضوء الأنظمة الأوروبية”.

وأكدت الحكومة أنه لم يتم تصدير أي منتجات عسكرية لإسرائيل من هولندا بموجب ترخيص عام منذ أن بدأت إسرائيل حربها على غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وأضافت أن الترخيص العام لتصدير “منتجات أمن المعلومات منخفضة المخاطر”، مثل أجهزة التوجيه لأمن الشبكات، تم استخدامه بشكل متكرر للتصدير إلى إسرائيل.

وتشير تقديراتها إلى أنه سيتعين الآن طلب ما بين 50 و100 ترخيص لتصدير هذه المنتجات بشكل فردي.

أمرت محكمة هولندية العام الماضي الحكومة بمنع جميع صادرات قطع غيار مقاتلات إف-35 إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها لانتهاك القانون الدولي في الحرب على غزة. وتنفي إسرائيل انتهاكها للقانون الدولي.

    المصدر :
  • رويترز

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