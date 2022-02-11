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هولندا تطلب من رعاياها مغادرة أوكرانيا في أسرع وقت

11 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 11 - فبراير - 2022 4:51 مساءً
علم أوكرانيا

علم أوكرانيا

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أفاد سفير هولندا لدى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة، بأن حكومته نصحت رعاياها في أوكرانيا بمغادرتها في أسرع وقت ممكن بسبب الوضع الأمني في البلاد.

ونقلت هيئة البث الهولندية “ي.إن.آر” عن السفير الهولندي قوله، إن بلاده ستنقل بعثتها الدبلوماسية من العاصمة كييف إلى لوفيو في غرب أوكرانيا، حسبما ذكرت “رويترز”.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان وزيرة الدفاع الهولندية، كاجسا أولونغرين، يوم الأربعاء الماضي، أن بلادها قررت زيادة عدد قواتها القتالية في إحدى مجموعات حلف شمال الأطلسي “الناتو” في ليتوانيا.
وأوضحت الوزيرة الهولندية أنه تقرر زيادة القوات الهولندية المشاركة في الناتو في ليتوانيا ليصبح تعداداها 350 بدلا من 270 فردا.

وقالت أولونغرين أثناء مخاطبته القوات في قاعدة روكلا العسكرية في ليتوانيا: “نحن ملتزمون بالوجود الأمامي المعزز، وسنزيد حجم مساهمة قواتنا من 270 إلى 350 عسكريا”.

يذكر أن القوات الهولندية في ليتوانيا هي جزء من مجموعة قتالية دولية تابعة لحلف شمال الأطلسي بقيادة ألمانيا، وتم نشرها في عام 2017 بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم.

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