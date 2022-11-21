هولندا تعدم 29 ألف دجاجة بسبب إنفلونزا الطيور

قالت الحكومة الهولندية، الاثنين، إنها ستعدم 29 ألف دجاجة أخرى في مزرعة بشمال البلاد بعد اكتشاف سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور.

تقع المزرعة في بلدة كودوم، على بعد 100 كيلومتر غربي جرونينجن. وقال بيان حكومي إن حظرا فُرض على النقل في سبع مزارع مجاورة أخرى.

وهذه هي ثالث حالة إصابة بهذه السلالة من إنفلونزا الطيور تُسجل في هولندا في الأيام القليلة الماضية، والسادسة هذا الشهر، بعد تسجيل عشرات الحالات في وقت سابق من العام.

وذكرت هيئة سلامة الغذاء الهولندية الشهر الماضي أنها أعدمت نحو ستة ملايين طائر منذ اكتشاف السلالة الجديدة من الفيروس لأول مرة في 26 أكتوبر تشرين الأول العام الماضي.