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هولندا تعزل عشرات المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا

27 - نوفمبر - 2021
هولندا تواجه متحور كورونا بإجراءات جديدة

هولندا تواجه متحور كورونا بإجراءات جديدة

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أعلنت السلطات الصحية في هولندا،الجمعة،  عن عزل عشرات المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا بعد الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت السلطات أن اشتباهها جاء بناء على نتائج اختبارات أولية تظهر احتمالية أن يكون هناك عشرات المصابين بكوفيد-19 من بين نحو 600 راكب وصلوا إلى مطار سخيبول بأمستردام يوم الجمعة في رحلتين من جنوب إفريقيا.

وتم عزل هؤلاء الركاب عن المسافرين الآخرين في المطار بعد وصولهم بسبب مخاوف من سلالة فيروس كورونا “أوميكرون” المكتشفة حديثا.

وفي ظل حالة الهلع التي تسيطر على العالم بظهور سلالة جديدة من كورونا، أعلنت وكالة صحّية أوروبية، أن خطر انتشار متحوّرة كوفيد الجديدة “أوميكرون” في أوروبا “مرتفع إلى مرتفع جدّاً”.

ففي تقرير لتقييم المخاطر، قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (إي سي دي سي) مساء أمس الجمعة إنّ “المستوى العام للمخاطر المرتبط بمتحوّرة سارس-كوف-2 أوميركون في الاتّحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصاديّة الأوروبية، تمّ تقييمه على أنّه مرتفع إلى مرتفع جدّاً”.

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