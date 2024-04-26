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هولندا تفكر في استئناف تمويل الأونروا بعد تقرير يوصي بتعزيز حيادية الوكالة

منذ 57 دقيقة
مبنى وكالة الأونروا

مبنى وكالة الأونروا

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كشفت الحكومة الهولندية اليوم الجمعة إنها ستدرس استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة إذا نفذت الوكالة توصيات لتعزيز حيادها.

ويأتي هذا القرار في أعقاب تحقيق لوزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا نشرت نتائجه يوم الاثنين عن مزاعم بضلوع بعض موظفي الأونروا في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وخلصت المراجعة إلى أن إسرائيل لم تدعم بعد اتهاماتها بأن مئات من موظفي الأونروا كانوا أعضاء في جماعات إرهابية في غزة.

وقالت الحكومة الهولندية إنها قدمت بالفعل تبرعها السنوي للأونروا في يناير كانون الثاني، قبل ظهور الاتهامات الموجهة للوكالة. وكانت هولندا واحدة من بضع دول أوروبية أوقفت التمويل للوكالة مؤقتا بعد إثاره هذه المزاعم.

وأضافت هولندا إنها لا تتوقع أي تبرعات إضافية في المستقبل القريب، لكنها ستعتبر الأونروا شريكا محتملا إذا تم تقديم طلبات للمساعدة.

    المصدر :
  • رويترز

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