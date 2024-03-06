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هولندا تنضم لعمليات إسقاط المساعدات جوا على غزة

منذ 14 دقيقة
القوات الجوية الأمريكية تحضر لإسقاط المساعدات الإنسانية لسكان غزة

القوات الجوية الأمريكية تحضر لإسقاط المساعدات الإنسانية لسكان غزة (رويترز)

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قالت حكومة هولندا الأربعاء إنها أرسلت طائرة نقل عسكرية إلى الأردن للمساعدة في إسقاط المساعدات الإنسانية جوا إلى الفلسطينيين في غزة.

وأضافت الحكومة أنها ستقوم بإسقاط المساعدات بمساعدة الأردن بعدما أقدمت الولايات المتحدة وفرنسا ومصر على تلك الخطوة هذا الأسبوع.

وفي آخر المستجدات ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الكندية في وقت متأخر من أمس الثلاثاء 5\3\2024 أن كندا تعتزم استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد أسابيع من وقفه نتيجة اتهامات إسرائيلية بأن 12 من موظفي الوكالة تورطوا في هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

ونقلت الهيئة عن مسؤول حكومي لم تسمه أن الحكومة الاتحادية تعتزم تحويل 25 مليون دولار كندي (18.5 مليون دولار) في أبريل\نيسان والإعلان عن تمويل جديد.

ورفض متحدثون باسم وزارة الخارجية ووزارة التنمية الدولية، التي تشرف على المساعدات الكندية، التعليق على هذه الأنباء.

وإذا صحت هذه الأنباء، فستكون كندا من أوائل الدول التي تتراجع عن تجميد التمويل المقدم إلى الوكالة التي توظف 13 ألف شخص في غزة في إدارة مدارس وعيادات رعاية صحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، فضلا عن توزيع مساعدات إنسانية.

وقالت جولييت توما مديرة الإعلام والتواصل لدى أونروا لرويترز في وقت سابق اليوم الأربعاء 6\3\2024 إن الدول الستة عشر التي أوقفت تمويلا بقيمة 450 مليون دولار للوكالة لم تتراجع عن قرارها بعد.

ورجح وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي أن تعيد العديد من هذه الدول التفكير مرة أخرى، ومن الممكن استئناف التمويل قريبا.

وقال فيليب لازاريني مدير عام أونروا يوم الاثنين إن الوكالة “تعمل بالحد الأدنى” بسبب توقف التمويل بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفي أونروا بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر\تشرين الأول الذي شنه مسلحو حماس.

وأوقفت أونروا الموظفين المتهمين وفتحت تحقيقا داخليا مستقلا في الأمم المتحدة بعد هذه الاتهامات.

ولطالما دعت السلطات الإسرائيلية إلى حل الوكالة بحجة أن مهمتها عفا عليها الزمن، وأنها تعزز المشاعر المعادية لإسرائيل بين موظفيها وفي مدارسها ومهمتها الاجتماعية الأوسع. وتعارض أونروا بشدة هذا التوصيف.

    المصدر :
  • رويترز

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