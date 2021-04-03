هولندا توقف التطعيم بلقاح أسترازينيكا في البلاد بشكل تام

قررت الحكومة الهولندية، “إيقاف التطعيم بلقاح “​أسترازينيكا​” ​البريطاني​ المضاد لفيروس كورونا​ في البلاد بشكل تام، بسبب الآثار الجانبية الخطيرة المترتبة على استخدامه”.

ويأتي ذلك بعد أن علقت السلطات في ​ألمانيا​ استخدام لقاح “أسترازينيكا” لمن تقل أعمارهم عن 60 عاما، على خلفية مخاوف مماثلة.

في وقت اكدت وكالة الأدوية الأوروبية، تعليقا على القرار الألماني، أنه “لا يوجد ما يدعم تقييد استخدام أسترازينيكا مع أي فئة عمرية”. بعد أن شددت في وقت سابق على أن “فعالية اللقاح أكثر من أضراره”، موصياً بإعادة استخدامه”.

ووفق الأرقام التي نشرتها وكالة الأدوية الأوروبية، الأربعاء الماضي، فقد أُحصيت حتى الآن 62 حالة تخثر وريدي دماغي في العالم، 44 منها في 30 بلدًا ضمن المنقطة الاقتصادية الأوروبية (الاتحاد الأوروبي، وآيسلندا، والنرويج، ولشتنشتاين) على 9,2 مليون جرعة لقاح مستعملة.