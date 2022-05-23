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هولندا: حزمة سادسة من العقوبات على روسيا قريباً

23 - مايو - 2022
آخر تحديث: 23 - مايو - 2022 11:35 مساءً
رئيس الوزراء الهولندي مارك روته

رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي

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لاتزال العمليات العسكرية الروسية على الاراضي الاوكرانية مستمره مع دخولها الشهر الرابع، هذا وكان سابقاً قد فرص الاتحاد الاوروبي عقوباته على روسيا ومن المتوقع ان يصدر الحزمة السادسة قريباً.

في حين انه رئيس الوزراء الهولندي مارك روته قال الاثنين، إنه يعتقد أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتوصل إلى إجماع خلال أيام على حزمة سادسة من العقوبات على روسيا من شأنها أن تنهي استهلاكه لنفط وغاز روسيا في أقرب وقت ممكن.

وقال روته في مؤتمر صحفي مشترك في دبلن مع نظيره الأيرلندي مايكل مارتن “بصفتنا مستهلكين رئيسيين للنفط والغاز الروسي فإننا نقوم بشكل أساسي بتمويل حرب بوتين المروعة، علينا وضع حد لذلك في أقرب وقت ممكن.

“كلانا يفعل كل ما في وسعه للتوصل للحزمة السادسة. ما زلت أعتقد أنه يجب أن يتم ذلك على مستوى دول (الاتحاد الأوروبي) السبعة والعشرين أيضا لأننا رسميا ومن الناحية القانونية نحتاج إلى الإجماع على هذا، وما زلت أعتقد أن من الممكن تحقيق ذلك”.

    المصدر :
  • رويترز

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