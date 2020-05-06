هولندا… تراجع ملموس في وتيرة ارتفاع الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا

سجلت هولندا تراجعاً ملموساً في وتيرة ارتفاع الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، وسط انخفاض مستمر لعدد المصابين بالمرض على أساس يومي في البلاد.

وأفاد المعهد الوطني للصحة العامة، المعني بمتابعة سير التفشي في البلاد، اليوم الأربعاء، بارتفاع الحصيلة العامة للوفيات بفيروس كورونا في هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 36 حالة جديدة، لتصل إلى مستوى 5204.

وشهدت وتيرة ارتفاع الوفيات بالفيروس في البلاد قفزة كبيرة في إحصائية أمس الثلاثاء، مسجلة 86 حالة، بعد أن كان هذا المعدل 26 وفاة يوم الاثنين.

كما ذكر المعهد أن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في البلاد ارتفع بواقع 232 حالات جديدة، ليبلغ نقطة 41319 إصابة، ما يشير إلى تراجع وتيرة انتشار المرض بشكل عام، حيث كان المعدل اليومي الأحد 335 شخصا، والاثنين 199، والثلاثاء 317.

وحذر المعهد الوطني للصحة العامة من أن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد قد يكون أكبر من الأرقام في البيانات الرسمية، مبينا أن الفحوص الخاصة بالعدوى اقتصرت بشكل عام على المرضى في حالات صعبة والموظفين في قطاع الصحة.