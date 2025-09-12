الجمعة 20 ربيع الأول 1447 ﻫ - 12 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هولندا لن تنضم لمسابقة يوروفيجن للأغنية إذا شاركت إسرائيل

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 12 - سبتمبر - 2025 5:49 مساءً
شعار مسابقة الأغنية الأوروبية الأخيرة (يوروفيجن) التي أقيمت في بازل، سويسرا، 1 مايو 2025. رويترز

شعار مسابقة الأغنية الأوروبية الأخيرة (يوروفيجن) التي أقيمت في بازل، سويسرا، 1 مايو 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

ذكرت شبكة (أفروتروس) الهولندية اليوم الجمعة أن هولندا انضمت إلى أيرلندا في إعلانها عدم المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) لعام 2026 إذا شاركت فيها إسرائيل، وذلك بسبب حجم المعاناة في قطاع غزة.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية أن مشاركة إسرائيل “غير مقبولة” بالنظر إلى “الخسائر المستمرة والمروعة في الأرواح في غزة”.

وطغت الاحتجاجات على مشاركة إسرائيل على النسختين السابقتين من مسابقة يوروفيجن بسبب استمرار هجومها العسكري على غزة، والذي أعقب الهجوم الذي شنه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقالت أفروتروس إنها تضع في الحسبان أيضا العدد الكبير من الصحفيين الذين لقوا حتفهم في غزة في قرارها مقاطعة مسابقة يوروفيجن، التي شاهدها 166 مليون شخص على شاشات التلفزيون هذا العام، إذا شاركت إسرائيل.

ونفت إسرائيل استهداف الصحفيين في القطاع.

وعبر اتحاد الإذاعات الأوروبية، الذي ينظم المسابقة، تفهمه “للمخاوف والآراء الراسخة حيال الصراع الدائر في الشرق الأوسط”.

وقال مدير الاتحاد مارتن جرين في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني “ما زلنا نتشاور مع جميع أعضاء اتحاد الإذاعات الأوروبية لجمع الآراء عن كيفية إدارة المشاركة والتوتر الجيوسياسي المحيط بمسابقة الأغنية الأوروبية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته
حلف شمال الأطلسي يطلق عملية "الحارس الشرقي" لدعم دول شرق أوروبا
علم ألمانيا
الادعاء الألماني يحقق في واقعة طعن أوقعت مصابين.. إليكم التفاصيل
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ترامب: صبري بدأ ينفد تجاه بوتين

الأكثر قراءة

تشارلي كيرك ودونالد ترامب
ترامب يعلن إصابة تشارلي كيرك بطلق ناري
الداخلية السورية تعتقل خلية لحزب الله بريف دمشق
خططت لعمليات بسوريا.. الداخلية السورية تعتقل خلية لحزب الله بريف دمشق
أفيخاي أدرعي
فيديو.. رسالة من أدرعي لـ3 من إعلاميي حزب الله!