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هونغ كونغ: بكين عرضت علينا المساعدة لمجابهة انتشار كورونا

25 - يناير - 2022
آخر تحديث: 25 - يناير - 2022 1:26 مساءً
كاري لام

كاري لام

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قالت السلطات المحلية في هونغ كونغ، إن البر الصيني عرض مساعدتها في تكثيف حملة اختبارات فيروس كورونا، لوقف تفشي متحور “أوميكرون”.

وأكدت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، إن السلطات الصينية عرضت مساعدة هونغ كونغ على تكثيف حملة اختبار شامل للسكان، لوقف تفشي متحور أوميكرون.

وقالت، في مؤتمر صحفي: “أعربت مقاطعة غوانجدونغ عن سعادتها لتقديم الدعم”. وأضافت: “يتعلق الأمر بالتفكير في كيفية الاستفادة من هذا الدعم لمساعدة هونغ كونغ”.

من جهة أخرى، أكدت لام، أنها مددت تعليق عمل وزير الشؤون الداخلية، كاسبار تسوي ينغ واي، حتى انتهاء التحقيق في حضوره حفل عيد ميلاد سيئ السمعة.

وأضافت: “إن نتائج التحقيق في سلوك 15 مسؤولا حضروا حفل عيد ميلاد، في انتهاك لتوصيات الحكومة الخاصة، في ظل تفشي متحور أوميكرون، سيتم الإعلان عنها قبل بداية العام القمري الجديد، الأسبوع المقبل”.

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