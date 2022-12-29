هونغ كونغ تطالب اليابان بإلغاء قيود كورونا

طلبت حكومة هونغ كونغ من اليابان إلغاء قيود مكافحة كوفيد-19 التي تقضي بهبوط رحلات الركاب القادمة من المركز المالي في أربعة مطارات يابانية فقط، قائلة إن القرار سيؤثر على نحو 60 ألف مسافر.

وتطلب الولايات المتحدة والهند وإيطاليا وتايوان الآن من القادمين من الصين الخضوع لفحوص إلزامية للكشف عن فيروس كورونا بعد قرار بكين في الآونة الأخيرة رفع سياسات “صفر كوفيد” الصارمة، مما أدى إلى زيادة عدد الحالات في جميع أنحاء الصين.

وتسجل هونغ كونغ، التي يزيد عدد سكانها على سبعة ملايين نسمة، نحو 20 ألف إصابة بفيروس كورونا يوميا، لكنها رفعت اليوم الخميس القيود المفروضة لمكافحته لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

وقالت اليابان، وهي وجهة سفر رئيسية لسكان هونغ كونغ، إن هبوط الرحلات الجوية القادمة من هناك إضافة إلى مكاو والبر الرئيسي للصين سيقتصر على مطاري طوكيو وأيضا مطاري أوساكا وناجويا اعتبارا من غد الجمعة. جاء القرار خلال ذروة موسم السفر وقبيل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تبدأ في 22 يناير كانون الثاني.

وقالت حكومة هونغ كونغ في بيان في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء “من المفهوم أن حوالي 250 رحلة جوية خارجية لشركات طيران هونج كونج ستتأثر في الفترة من 30 ديسمبر 2022 ونهاية يناير 2023 مما سيؤثر على نحو 60 ألف مسافر.”

وقال رئيس السلطة التنفيذية بالمدينة جون لي إن الحكومة عبرت عن خيبة أملها لنظيرتها اليابانية.