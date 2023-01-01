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هونغ كونغ تعمل على استئناف السفر دون حجر مع بر الصين الرئيسي

منذ ساعتين
هونغ كونغ

هونغ كونغ

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قال إريك تشان كووك-كي السكرتير الأول لحكومة هونج كونج عبر فيسبوك الأحد، إن هونج كونج تعمل على استئناف الرحلات من دون حجر صحي مع بر الصين الرئيسي بحلول الثامن من يناير\كانون الثاني.

وذكر تشان، المسؤول الثاني في المدينة، إنه سيتم تحديد حصص في المرحلة الأولى من الخطة لتقييد عدد من يمكنهم السفر بين هونج كونج وبر الصين الرئيسي.

وأضاف “ستُفتح الحدود بالكامل في نهاية المطاف، بناء على سير المرحلة الأولى من الخطة، ومع توسيع النطاق وفقا للظروف”.

وذكر تشان أنه يجدر للمسافرين المحتملين من الجانبين إجراء اختبارات (بي.سي.آر) والتأكد من عدم إصابتهم قبل السفر للحد من الإصابات، ولم يتضح إذا ما كانت الاختبارات ستكون إلزامية.

ويمثل موعد الثامن من يناير\كانون الثاني الذي ذكره المسؤول أوضح مؤشر على أن حكومة هونج كونج تهدف إلى إعادة الرحلات عبر الحدود من دون حجر صحي بعد توقف دام ثلاثة أعوام بسبب فيروس كورونا، وقال جون لي الرئيس التنفيذي لهونج كونج في وقت سابق إن الحدود مع بر الصين الرئيسي سيُعاد فتحها بحلول منتصف يناير\كانون الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

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