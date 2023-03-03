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هونغ كونغ.. حريق هائل بناطحة سحاب واجلاء نحو 170 شخص

منذ 17 دقيقة
الصين

الصين

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أعلنت الحكومة في هونج كونج إجلاء نحو 170 شخصا من منطقة تسوق بعد اندلاع حريق في ناطحة سحاب في وقت متأخر من مساء الخميس 2\3\2023.

وكافحت فرق الإطفاء الحريق الذي شب في مشروع لإعادة التطوير في منطقة تسيم شا تسوي حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة 3\3\2023، وكان من الممكن رؤية ألسنة اللهب من على الجانب الآخر لميناء فيكتوريا.

وأفاد شهود من رويترز أن النيران اجتاحت عددا من الطوابق العليا بالمبنى، وتسبب الحطام المتساقط في اندلاع حرائق أصغر في المباني المجاورة.

وقال كيونج ساي-مينج، نائب رئيس الإطفاء في هونج كونج، للصحفيين إن 250 من رجال الإطفاء والمنقذين كافحوا الحريق طوال الليل حتى تمكنوا من إخماده في حوالي الساعة الثامنة صباحا.

وأضاف أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب نشوبه.

والمبنى عبارة عن مشروع من 42 طابقا من تنفيذ إمباير جروب ليضم نادي البحارة في المدينة وفندقا، وذلك وفقا لموقع الشركة على الإنترنت.

    المصدر :
  • رويترز

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