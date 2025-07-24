الخميس 29 محرم 1447 ﻫ - 24 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هيئات مكافحة فساد بأوكرانيا ترحب بمشروع قانون قدمه زيلينسكي لاستعادة استقلالها

منذ 16 دقيقة
فولوديمير زيلينسكي في قمة سويسرا للسلام بأوكرانيا - رويترز

فولوديمير زيلينسكي في قمة سويسرا للسلام بأوكرانيا - رويترز

A A A
طباعة المقال

رحبت هيئات مكافحة الكسب غير المشروع في أوكرانيا، اليوم الخميس، بمشروع قانون قدمه الرئيس فولوديمير زيلينسكي وحثت البرلمان على إقراره في المستقبل القريب.

وقالت على “تيليغرام” إن مشروع القانون سيعيد لها جميع “صلاحياتها الإجرائية وضمانات الاستقلال”.

من جهته، وافق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، على مشروع قانون قال إنه سيعيد استقلال هيئتي مكافحة الفساد في البلاد، متراجعا عن مساره بعد موجة من الانتقادات العامة.

وأثارت التدابير التي اتخذت هذا الأسبوع وتمنح سيطرة أكبر للمدعي العام، الذي تعينه القيادة السياسية، على الهيئتين احتجاجات نادرة في زمن الحرب وأثارت تساؤلات عن مسعى كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي على منصة إكس إنه وافق على المسودة لتقديمها إلى البرلمان في وقت لاحق اليوم.

وأضاف “من المهم الحفاظ على وحدتنا. من المهم الحفاظ على الاستقلال. ومن المهم احترام موقف جميع الأوكرانيين”.

وقال زيلينسكي، الذي شوهت صورته كقائد دؤوب للحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات على الغزو الروسي بسبب الجدل الدائر، إن نص مشروع القانون الجديد “متوازن جيدا”.

ولم يقدم مزيدا من التفاصيل، واكتفى بالقول إن مشروع القانون “يضمن تعزيزا حقيقيا لنظام إنفاذ القانون في أوكرانيا، واستقلال هيئتي مكافحة الفساد، وحماية موثوقة… من أي نفوذ روسي”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقب مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا، في كييف، أوكرانيا، 19 مايو/أيار 2025. رويترز
زيلينسكي يوافق على مشروع قانون "يحافظ على استقلال" هيئتي مكافحة الفساد
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني
رئيس وزراء العراق يفتتح مشروعي غاز لتحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول 2027
فرق الإطفاء تكافح حرائق غابات في تركيا
فرق الإطفاء تكافح حرائق غابات في تركيا وقبرص وسط موجة حر شديدة

الأكثر قراءة

وزير الخارجية والمغتربين السابق عبدالله بوحبيب
وفاة وزير الخارجية السابق عبدالله بو حبيب عن 84 عاماً
رئيس مجلس النواب نبيه بري
هل ينجح بري في تثبيت معادلة "السلاح مقابل السيادة"؟
المبعوث الأمريكي توم باراك
باراك للمسؤولين اللبنانيين: دولتكم لم تلتزم بجدية بأي مخطط واضح حتى الساعة!