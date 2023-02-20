الأثنين 29 رجب 1444 ﻫ - 20 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هيئة الإحصاء الاتحادية: الاقتصاد الروسي انكمش 2.1 % العام الماضي

منذ 58 دقيقة
علم روسيا

علم روسيا

A A A
طباعة المقال

قالت هيئة الإحصاء الاتحادية الروسية الاثنين إن الاقتصاد الروسي انكمش 2.1 بالمئة العام الماضي مقارنة بتسجيل نمو 5.6 على أساس سنوي في عام 2021.

وأشارت الهيئة إلى أن الانكماش جاء متأثرا بتداعيات قرار موسكو إرسال عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا في فبراير\شباط العام الماضي.

وجاء التقدير الأول للناتج المحلي الإجمالي الروسي الذي نشرته هيئة الإحصاء الاتحادية (روستات) لعام 2022 أفضل بشكل ملحوظ من التوقعات التي أعلنت في أعقاب بدء الصراع.

وتوقعت وزارة الاقتصاد في وقت ما أن ينكمش الاقتصاد أكثر من 12 بالمئة العام الماضي، ما يتجاوز أزمات الإنتاج التي سجلت في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي وأثناء الأزمة المالية عام 1998.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مؤشر زلزال
زلزال تركيا - سوريا
زلزالا بقوة 6.3 درجة يضرب منطقة الحدود التركية السورية
علما الولايات المتحدة وأوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بقيمة 460 مليون دولار.. أمريكا ستقدم لأوكرانيا مساعدات أمنية
الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الأوروبي يعلن عن منحة مالية بقيمة 193 مليون يورو لمواجهة أزمة الغذاء في اليمن

الأكثر قراءة

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
رياض سلامة "بقّ البحصة".. هذا سبب ارتفاع الدولار!
حسن نصرالله
انت سيد الانهيارات.. ارحل يا حسن!
المحال أقفلت أبوابها بسبب انهيار الليرة
تسلسل زمني.. مراحل انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار من (1500) إلى (80000)