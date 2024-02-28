هيئة البث الإسرائيلية: اتفاق تبادل المحتجزين مع حماس سيوقع قبل بداية شهر رمضان

من عملية سابقة للإفراج عن أسرى إسرائيليين من غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء 28 فبراير/شباط 2024، إن الوسطاء المصريين والقطريين في صفقة تبادل أسرى مرتقبة بين حركة حماس وإسرائيل أكدوا أن توقيع اتفاق التبادل سيكون قبل العاشر من شهر مارس آذار المقبل.

وأشارت الهيئة إلى أن الوسيطين أبلغا الولايات المتحدة بهذه المعلومات، وأكدا أن التوقيع سيكون قبل بداية شهر رمضان.

وكان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جاك سوليفان، قد أكد أن إسرائيل ومصر وقطر وأميركا توصلت إلى تفاهم بشأن “الملامح الأساسية” لصفقة الأسرى من أجل الإعلان عن هدنة مؤقتة.

وأضاف سوليفان، في تصريحات الأحد، أن الصفقة لا تزال قيد التفاوض ويجب أن تكون هناك مناقشات غير مباشرة بين قطر ومصر مع حماس.

كذلك قال إن بايدن لم يطلع بعد على خطة إسرائيل بشأن عملية رفح، مشيراً إلى أن واشنطن ترى ضرورة عدم المضي قدما في عملية رفح بدون وجود خطة لحماية المدنيين.

جاء ذلك عقب استئناف محادثات في الدوحة تهدف للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة ستعقبها جولة أخرى في القاهرة بمشاركة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين ومن حركة حماس، بحسب ما نقلت قناة فضائية مصرية الأحد عن مصادر مطلعة.

ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” عن مصادر مصرية “استئناف مفاوضات التهدئة بقطاع غزة، من خلال اجتماعات على مستوى المختصين تعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، وأخرى تعقبها في القاهرة”.

كما تابعت نقلا عن المصادر أن “مباحثات الدوحة والقاهرة تجري بمشاركة مختصين من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى وفد من حركة حماس”.

ويتزايد القلق في مدينة رفح حيث يتكدس ما لا يقل عن 1,4 مليون شخص، نزح معظمهم من القتال، في حين يلوح شبح عملية برية واسعة يعدّ لها الجيش الإسرائيلي.