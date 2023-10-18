هيئة البث الإسرائيلية: الجيش استكمل كل الاستعدادات لاجتياح غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي استكمل كل الاستعدادات لاجتياح قطاع غزة.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مجلس وزراء الحرب أوضح للرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته لإسرائيل أن التدخل البري في غزة أمر لا مفر منه.

في المقابل، أكدت حركة الجهاد اليوم الأربعاء استعدادها لأي توغل بري محتمل للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وقال متحدث باسمها إن الفصائل الفلسطينية المسلحة جاهزة للتصدي لأي توغل من هذا النوع.

في السياق أعلنت حركة حماس أنها تأخذ بمحمل الجد، المعلومات التي تتحدث عن قرب تنفيذ الجيش الإسرائيلي لاجتياح بري في قطاع غزة.

“مستعدون لكل السيناريوهات”

وأضافت أنها وضعت كل السيناريوهات للتعامل مع أي تطور، منذ أن نفذت عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الجاري.

وقبل مجزرة مستشفى المعمداني في غزة، كان الجيش الإسرائيلي قد أكد أنه يستعد لتنفيذ مجموعة من الخطط العملياتية تشمل “هجوماً منسقاً من الجو والبحر والبر”، على قطاع غزة.

وقال في بيان يوم السبت الماضي: “يعمل الذراع البري وقسم التكنولوجيا واللوجستيات الآن على إعداد قوات الجيش لتوسيع القتال”.

كما أضاف أنه “تم إنشاء مراكز لوجستية أمامية بهدف السماح للقوات المقاتلة بالتحرك وتجهيز نفسها بسرعة وبطريقة تتكيف مع احتياجاتها”.

كذلك أردف أنه “في الأيام الأخيرة تم نقل الأدوات اللازمة للقتال إلى تمركزات القوات، وفي هذه المرحلة تعمل مختلف وحدات شعبة التكنولوجيا واللوجستيات على استكمال تأهيل الأدوات ومعداتها المتطورة”.