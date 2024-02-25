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هيئة البث الإسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات وقف إطلاق النار.. ما مضمونها؟

منذ 58 دقيقة
آخر تحديث: 25 - فبراير - 2024 11:55 صباحًا
مجلس الحرب الإسرائيلي

مجلس الحرب الإسرائيلي

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كشفت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد بعض التفاصيل عن المقترح الجديد الذي وضع على الطاولة، وقالت إنه يتضمن وقف القتال ليوم واحد، مقابل كل محتجز إسرائيلي في غزة يتم الإفراج عنه.

كما لفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن وقف النار قد يمتد نحو ستة أسابيع، إذ من المتوقع الإفراج عن 40 شخصا، كما سيتم الإفراج عن عشرة أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي تطلق سراحه الفصائل الفلسطينية.

إلى ذلك، يتضمن الاتفاق موافقة إسرائيل على عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى منازلهم في الشمال، وكذلك إعادة إعمار القطاع.

هذا وعبرت هيئة البث الإسرائيلية عن تفاؤلها بأن يتم التوصل إلى تفاهمات قبل شهر رمضان وذلك بعدما تنازلت حماس عن بعض مطالبها لإنجاز صفقة التبادل.

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