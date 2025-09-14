الأحد 22 ربيع الأول 1447 ﻫ - 14 سبتمبر 2025 |
هيئة الجمارك الكورية الجنوبية: لم نستورد نفطاً إيرانياً في أغسطس

منذ ساعة واحدة
منصة نفط بحرية في كاليفورنيا. رويترز

أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية الجنوبية أن سول لم تستورد أي نفط خام إيراني في أغسطس آب، ولم تشتر كوريا الجنوبية أي نفط إيراني منذ عام.

وأظهرت البيانات أيضا أن خامس أكبر مشتر للنفط الخام في العالم استورد 12.5 مليون طن إجمالا من النفط الخام الشهر الماضي مقابل 12.8 مليون قبل عام.

وستنشر شركة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الدولة في وقت لاحق من الشهر الحالي البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الشهر الماضي. وتعتبر بيانات شركة النفط الوطنية الكورية معيار الصناعة لواردات كوريا الجنوبية من النفط.

    المصدر :
  • رويترز

