ما حقيقية تحرك دبابات إسرائيلية قرب الحدود مع مصر.. إليكم التفاصيل

أفادت هيئة المعابر الفلسطينية بغزة، اليوم السبت 23\12\2023، أن الجانب المصري نفى وجود أي معلومات لديه بشأن نية إسرائيل التحرك عسكريا في محور الحدود بين مصر وغزة، بحسب وكالة “شهاب” الفلسطينية.

ونقلت الوكالة عن الهيئة القول إن كل المعلومات الميدانية عن تحركات عسكرية على الحدود مع مصر انطلاقا من كرم أبو سالم غير صحيحة.

في ذات السياق، نفت مصادر مصرية مطلعة، السبت، تقارير أوردها الإعلام الإسرائيلي بشأن تنفيذ دبابات عملية برية من معبر كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، وفق ما نقلته قناة “القاهرة” الإخبارية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت، الأربعاء، عن هجوم يشنه الجيش على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، بنية السيطرة على محور فيلادلفيا وبزعم تدمير الأنفاق التي تستخدم لتهريب الأسلحة للفصائل الفلسطينية.

ويمتد محور فيلادليفيا أو محور صلاح الدين من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، والتي تبلغ حوالي 14 كيلومترا.

ونصت معاهدة السلام التي وقّعتها مصر مع تل أبيب عام 1979 معاهدة “كامب ديفيد” على منطقة عازلة بطول الحدود أو ما عُرف بمحور فيلادلفيا.