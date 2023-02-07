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هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تدعو للانضمام إلى حملة "جسور الخير"

منذ 16 دقيقة
الهلال الأحمر الإماراتي

الهلال الأحمر الإماراتي

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دعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة تنمية المجتمع، للانضمام إلى حملة “جسور الخير” والمساعدة في تجميع وتعبئة حزم الإغاثة للمتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا.

وتأتي الحملة في إطار الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للمتأثرين في سوريا وتركيا، بحسب وكالة “وام”.

وستبدأ الحملة بتعبأة المساعدات الأولية يوم السبت 11 فبراير 2023 في تمام الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهراً، في كل من مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك” في أبوظبي، ومركز دبي للمعارض، في مدينة إكسبو دبي.

وستستمر عملية جمع التبرعات النقدية والعينية ولمدة أسبوعين اعتبارا من يوم 12 فبراير، وبشكل مباشر من قبل هيئة الهلال الأحمر الاماراتي والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية المشاركة في المبادرة.

وتحث حملة “جسور الخير” التي تنظمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع المؤسسات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات جميع أطياف المجتمع في الدولة للتضامن مع الأسر السورية والتركية المتضررة ودعم هذه المبادرة التطوعية، في ظل هذه الظروف الصعبة لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة الانسانية.

    المصدر :
  • وكالات

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