هيئة بحرية بريطانية: انفجار قرب سفينة في خليج عدن قبالة سواحل اليمن

أبلغت هيئة بحرية بريطانية اليوم الثلاثاء عن انفجار قرب سفينة في خليج عدن قبالة سواحل اليمن.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية “يو كي إم تي أو” إنها تلقّت “بلاغا عن حادث على مسافة 120 ميلا بحريا (نحو 222 كيلومترا) شرق عدن”، مضيفة “أفاد القبطان بسماع دوي انفجار وتناثر مياه قرب السفينة”.

ولم تُعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الحادثة التي وصفتها الهيئة البحرية بأنها هجوم.

وقالت الهيئة “إن السفينة لم تتعرض لأضرار ولم يصب أفراد طاقمها وهم في طريقهم إلى الميناء التالي”، وأضافت “تُجري السلطات تحقيقا في الحادثة”.

وتهاجم جماعة أنصار الله (الحوثيين) إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف سفنا مرتبطة بها أو متجهة نحوها، وتقول إن هجماتها رد على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن الحوثيون أنهم أطلقوا صاروخا على ناقلة نفط “إسرائيلية” في البحر الأحمر، بعد مقتل رئيس وزرائهم أحمد غالب الرهوي ونحو نصف حكومتهم في قصف إسرائيلي على صنعاء.