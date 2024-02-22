هيئة بريطانية تتلقى بلاغا عن حادث على بعد 70 ميلا بحريا من عدن

تلقت هيئة بحرية بريطانية بلاغا عن حادث على بعد 70 ميلا بحريا من عدن.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الخميس إنها تلقت بلاغا عن وقوع حادث على بعد 70 ميلا بحريا إلى الجنوب الشرقي من مدينة عدن في اليمن.

ومنذ نوفمبر تشرين الثاني يشن الحوثيون، الذين يسيطرون على مناطق كبيرة في اليمن منذ ما يقرب من 10 سنوات، هجمات متكررة على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب مستخدمين طائرات مسيرة وصواريخ. وردت القوات الأمريكية والبريطانية بغارات متعددة على منشآت للحوثيين لكنها لم تنجح حتى الآن في وقف هجماتهم.

وعلى الرغم من الغارات التي يشنها الغرب على حركة الحوثي في اليمن، توعدت الجماعة المسلحة بمواصلة استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل إلى أن تكف إسرائيل عن شن الهجمات على الفلسطينيين.