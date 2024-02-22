الخميس 12 شعبان 1445 ﻫ - 22 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هيئة بريطانية تتلقى بلاغا عن حادث على بعد 70 ميلا بحريا من عدن

منذ ساعة واحدة
سفينة في البحر الأحمر

سفينة في البحر الأحمر

A A A
طباعة المقال

تلقت هيئة بحرية بريطانية بلاغا عن حادث على بعد 70 ميلا بحريا من عدن.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الخميس إنها تلقت بلاغا عن وقوع حادث على بعد 70 ميلا بحريا إلى الجنوب الشرقي من مدينة عدن في اليمن.

ومنذ نوفمبر تشرين الثاني يشن الحوثيون، الذين يسيطرون على مناطق كبيرة في اليمن منذ ما يقرب من 10 سنوات، هجمات متكررة على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب مستخدمين طائرات مسيرة وصواريخ. وردت القوات الأمريكية والبريطانية بغارات متعددة على منشآت للحوثيين لكنها لم تنجح حتى الآن في وقف هجماتهم.

وعلى الرغم من الغارات التي يشنها الغرب على حركة الحوثي في اليمن، توعدت الجماعة المسلحة بمواصلة استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل إلى أن تكف إسرائيل عن شن الهجمات على الفلسطينيين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علما الصين وتايوان
لإظهار الدعم في مواجهة الصين.. نواب أمريكيون في تايوان
بعد انقطاع.. خطوط بروكسل الجوية تستأنف رحلاتها لإسرائيل في مارس
الأسهم الأوروبية
مدعومة بزخم عالمي.. الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى على الإطلاق

الأكثر قراءة

تحرك لموظفي القطاع العام - أرشيفية
صوت بيروت تكشف بالأرقام.. حوافز بالفريش دولار لفئة معينة من موظفي الدولة!‎
طائرة مسيرة
مسيرة لحزب الله في منزل مسؤول إسرائيلي.. والأخير يعتبرها بمثابة حرب!
النائب ميشال معوض
ميشال معوض يشن هجوماً حاداً على الرئيس بري.. المجلس ليس "ملك بيّو"!