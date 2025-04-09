هيئة تجارية: واردات أميركا قد تنخفض 20% بسبب رسوم ترامب

أظهرت توقعات للاتحاد الوطني لتجارة التجزئة اليوم الأربعاء أن الواردات إلى الولايات المتحدة قد تنخفض 20 بالمئة على الأقل على أساس سنوي في النصف الثاني من عام 2025 نتيجة الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد من الشركاء التجاريين.

وتشير التوقعات التي تستند إلى بيانات جمعتها شركة هاكيت أسوشيتس إلى أن الواردات ستنخفض بشدة بدءا من الشهر المقبل، بعد دخول رسوم ترامب المضادة حيز التنفيذ اليوم الأربعاء إلى جانب رسوم أخرى على الصين. وجمعت هاكيت البيانات لصالح الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة.

وقال جوناثان جولد، نائب رئيس الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة لسلاسل التوريد والسياسة الجمركية “يستورد تجار التجزئة البضائع إلى البلاد منذ أشهر في محاولات لتخفيف أثر ارتفاع الرسوم الجمركية، لكن هذه الفرصة انتهت مع فرض الرسوم ’المضادة’”.

وتشير التوقعات الحالية إلى 11.73 مليون حاوية سعة الواحدة منها 20 قدما في النصف الأول من عام 2025، بانخفاض 2.9 بالمئة على أساس سنوي. وكان الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة قد توقع في السابق ارتفاع الواردات 5.7 بالمئة في النصف الأول قبل إعلان الرسوم الجمركية في أبريل نيسان.

وتضمنت رسوم ترامب المضادة رسوما أمريكية أساسية جديدة بنسبة 10 بالمئة على السلع من جميع البلدان ورسوما مضادة أكبر على بلدان تقول إدارته إنها تفرض حواجز أعلى أمام الصادرات الأمريكية.

ولذا، من المرجح أن يضطر تجار التجزئة، من نايكي إلى بيست باي، إلى رفع الأسعار مع فرض ترامب رسوما جمركية باهظة على مراكز تصنيع رئيسية، مثل الصين وفيتنام وإندونيسيا.

وأدت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين بنسبة 104 بالمئة بالإضافة إلى رسوم مضادة من جانب بكين بنسبة 84 بالمئة على الواردات الأمريكية، إلى زعزعة الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، مما أدى إلى موجة بيع في الأصول الأمريكية وسط مخاوف من حدوث ركود عالمي.

وأضافت البيانات أنه استنادا إلى التوقعات بحدوث انخفاض كبير في النصف الثاني من العام، فقد يسجل إجمالي حجم البضائع لعام 2025 انخفاضا صافيا بنسبة 15 بالمئة أو أكثر ما لم يتغير الوضع.

وقال جولد “في هذه المرحلة، من المتوقع أن يتراجع تجار التجزئة ويعتمدوا على المخزونات المتراكمة، على الأقل لفترة كافية لمعرفة ما سيحدث بعد ذلك”.