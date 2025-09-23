الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 23 سبتمبر 2025 |
هيئة فلسطينية: إسرائيل ستغلق جسر الملك حسين مع الأردن حتى إشعار آخر

منذ 37 دقيقة
جسر الملك حسين مع الضفة الغربية المحتلة

جسر الملك حسين مع الضفة الغربية المحتلة

قالت الهيئة الفلسطينية العامة للمعابر والحدود الثلاثاء إن إسرائيل تعتزم إغلاق جسر الملك حسين بين الضفة الغربية المحتلة والأردن من الاتجاهين ابتداء من غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو هيئة المطارات الإسرائيلية، التي تدير المعبر، على طلب للتعليق خلال عطلة رسمية في إسرائيل.

وقالت هيئة المطارات الإسرائيلية أمس الاثنين 22\9\2025، إن المعبر أعيد فتحه أمام حركة المسافرين بعد أيام من إطلاق سائق شاحنة أردني النار هناك مما أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين.

وذكرت مديرية الأمن العام الأردنية الثلاثاء أن المعبر مغلق أمام حركة المسافرين والشحن من الجانب الإسرائيلي حتى إشعار آخر.

والمعبر هو الطريق الرئيسي لنقل البضائع بين الأردن والضفة الغربية.

  • رويترز

