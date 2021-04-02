الأثنين 3 محرم 1444 ﻫ - 1 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هيئة قناة السويس: اقتربنا من إتمام عبور كل السفن المتأخرة

2 - أبريل - 2021
قناة السويس

قناة السويس

A A A
طباعة المقال

أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، أنها اقتربت من إتمام عبور كل السفن المتأخرة، التي تعطلت عندما سدت سفينة حاويات عملاقة المجرى الملاحي.

وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع لقناة تلفزيون محلية إن 61 سفينة ما زالت تنتظر العبور حاليا انخفاضا من 422 سفينة كانت قد تكدست في انتظار عودة الملاحة وقت تعويم سفينة الحاويات إيفر جيفن يوم الاثنين.

وذكرت هيئة قناة السويس في بيان أن نحو 80 سفينة عبرت المجرى الملاحي اليوم الجمعة في الاتجاهين بما شمل حاملة طائرات أمريكية وناقلة للغاز الطبيعي المسال وناقلة للنفط.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم إيران
إيران: لدينا القدرة على إنتاج قنبلة ذرية لكن لا ننوي القيام بذلك
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي
انطلاق جولة بيلوسي الآسيوية بزيارة سنغافورة
علم اليابان
اليابان على موعد مع ارتفاع أسعار آلاف السلع في شهر آب

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

نوح زعيتر
توقيف نجل نوح زعيتر في جونية.. اليكم التفاصيل
الخبز لبنان
إنفراجة في ​أزمة الخبز​.. وهكذا سيكون سعر الربطة
سقوط "حطام الصاروخ الصيني"
بعد طول انتظار.. فيديو يوثق لحظة سقوط "حطام الصاروخ الصيني"