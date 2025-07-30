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هيئة هندية ترصد 263 خللاً لدى شركات الطيران خلال تدقيق سنوي

منذ 3 دقائق
المديرية العامة للطيران المدني في الهند

المديرية العامة للطيران المدني في الهند

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قالت المديرية العامة للطيران المدني في الهند، اليوم الأربعاء، إنها اكتشفت 263 خللا متعلقا بالسلامة لدى شركات الطيران في البلاد، بما في ذلك 23 خللا لدى أكبر شركة طيران (إنديجو) و51 خللا لدى ثاني أكبر شركة (إير إنديا)، في إطار تدقيقها السنوي المعتاد.

وأضافت المديرية اليوم أن عمليات التدقيق أجريت بناء على متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي وأفضل الممارسات العالمية، مشيرة إلى أن ارتفاع عدد الملاحظات أمر طبيعي بالنسبة لشركات الطيران التي تمتلك أعدادا كبيرة من أساطيل الطائرات.

وذكرت رويترز أمس الثلاثاء أن مديرية العامة للطيران رصدت 51 خللا أمنيا لدى شركة (إير إنديا) خلال تدقيق أجرته في يوليو تموز، بما في ذلك نقص التدريب الكافي لبعض الطيارين والاعتماد على أجهزة محاكاة غير معتمدة وسوء نظام إدارة نوبات عمل الموظفين. ولم يكن للتدقيق أي علاقة بحادث تحطم طائرة بوينج 787 أودى بحياة 260 شخصا في مدينة أحمد اباد الشهر الماضي.

وأعلنت مديرية الطيران أنها رصدت 14 خللا لدى شركة سبايس جيت و17 خللا لدى شركة فيستارا، التابعة حاليا لشركة (إير إنديا). ورصدت الهيئة أيضا 25 خللا لدى شركة (إير إنديا إكسبريس)، وهي شركة طيران منخفضة التكلفة تابعة لشركة (إير إنديا). ولم تخضع شركة أكاسا إير للتدقيق بعد.

ولم تذكر المديرية تفاصيل المخالفات المرصودة لكنها قسمت قائمة المخالفات إلى “المستوى الأول”، وهي المخالفات الجسيمة، و”المستوى الثاني”، وهي مخالفات أخرى تتعلق بعدم الامتثال. وأوضحت أن إجمالي مخالفات “المستوى الأول” التي رصدت لدى شركات الطيران الهندية بلغت 19 مخالفة.

    المصدر :
  • رويترز

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