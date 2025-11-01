هيجسيث: الولايات المتحدة ستساعد دول جنوب شرق آسيا على الرد المشترك ضد التهديدات الصينية

وجه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث اليوم السبت انتقادات حادة للصين بسبب زيادة “الأعمال المزعزعة للاستقرار” في بحر الصين الجنوبي، وتعهد بدعم دول جنوب شرق آسيا بالتكنولوجيا لمساعدتها على الرد المشترك على التهديدات الصينية.

وفي اليوم الثاني في كوالالمبور الحافل بالاجتماعات التي تضمنت محادثات متعددة الأطراف مع دول حليفة هي أستراليا واليابان والفلبين، اقترح هيجسيث على وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تشكيل وعي مشترك بالمجال البحري، وقال إن الصين أظهرت عدم احترامها وهددت السيادة الإقليمية لدولهم.

وأضاف “نحن بحاجة إلى تطوير قدراتنا المشتركة على الرد، وهذا يشمل القدرة على مراقبة السلوك البحري وتطوير الأدوات التي تسمح لنا بالرد السريع… وضمان أن الطرف الذي يتعرض للعدوان والاستفزاز هو بالتالي، وبطبيعة الحال، ليس وحده”.

وتابع “لا أحد يستطيع الابتكار والتقدم مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن حريصون على مشاركة تلك القدرات مع الحلفاء والشركاء”.

جاءت تصريحات هيجسيث بعد يوم واحد من تنفيذ القوات المسلحة لأستراليا ونيوزيلندا والفلبين والولايات المتحدة مناورات في بحر الصين الجنوبي، قال متحدث عسكري صيني إنها “قوضت السلام والاستقرار على نحو خطير”.

وتطالب بكين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا عبر خط على خرائطها يتداخل مع أجزاء من المناطق الاقتصادية الخالصة لبروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام.

ونشرت الصين أسطولا من سفن خفر السواحل على بعد مئات الكيلومترات قبالة برها الرئيسي اشتبك مرارا مع سفن الفلبين واتُهم بتعطيل أنشطة الطاقة في ماليزيا وفيتنام.

وتنفي بكين التصرف بعدوانية، وتقول إن خفر سواحلها يعمل بمهنية في الدفاع عن المناطق الصينية من التوغلات.

وقال وزير الدفاع الصيني دونغ جون أمس الجمعة إنه من الضروري أن تعمل بكين وآسيان معا من أجل “حشد القوة الشرقية” وحماية السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.