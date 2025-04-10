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هيجسيث: ترامب كان واضحا.. لا ينبغي لإيران امتلاك قنبلة نووية

منذ 54 دقيقة
ترامب وبيت هيجسيث

ترامب وبيت هيجسيث

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رغم موافقة الطرفين للانتقال إلى طاولة الحوار يوم السبت 12\4\2025 في سلطنة عمان، وسط توعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توافق على إنهاء برنامجها النووي، أطل وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث بتصريحات جديدة.

فقد اعتبر أن طهران هي من تقرر ما إذا كانت الخطوة الأميركية الأخيرة بنشر قاذفات بي-2 في جزيرة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي رسالة إليها.

فعندما سُئل عما إذا كان الهدف من نشر القاذفات هو توجيه رسالة إلى طهران، قال هيجسيث “سنترك لهم القرار.. إنها من الأصول العظيمة… إنها تبعث برسالة للجميع”.

كما أضاف خلال زيارة إلى بنما أمس ” ترامب كان واضحا… لا ينبغي لإيران امتلاك قنبلة نووية”.

إلا أنه عبر في الوقت عينه عن أمله في أن تفضي المفاوضات الأميركية الإيرانية المرتقبة بشأن البرنامج النووي إلى حل سلمي، وفق ما نقلت وكالة رويترز الخميس.

وكان مسؤولون أميركيون أفادوا سابقا بأن واشنطن نقلت ما يصل إلى ست قاذفات بي-2 في مارس إلى قاعدة عسكرية أميركية بريطانية في جزيرة دييجو جارسيا بالمحيط الهندي، وسط حملة قصف أميركية في اليمن وتصاعد التوتر مع إيران.

علماً أنه لا يوجد سوى 20 قاذفة من هذا النوع في مخزون سلاح الجو الأميركي.

وتتميز تلك الطائرة بقدرات التخفي من أجهزة الرادار وحمل أثقل القنابل الأميركية وأسلحة نووية.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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