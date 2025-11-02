هيغسيث: الجيش الأمريكي يقتل 3 في هجوم على سفينة لتهريب المخدرات في الكاريبي

ضربة أميركية سابقة على سفينة في بحر الكاريبي خلال شهر سبتمبر. الصورة من فيديو نشره البيت الأبيض على منصة اكس - رويترز

أعلن وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، الأحد، أن الجيش الأميركي نفذ ضربة مميتة على سفينة تديرها منظمة لتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي، مما أدى إلى مقتل 3 رجال كانوا على متنها، نقلا عن “رويترز”.

وأفاد الوزير، في منشور على موقع “إكس”، أن العملية، التي أشرف عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونُفذت في المياه الدولية، استهدفت سفينة معروفة بنقلها المخدرات على طريق تهريب، ولم يصب أي من القوات الأميركية بأذى.

ومنذ عدة أسابيع، تهاجم القوات الأميركية قوارب سريعة قبالة سواحل فنزويلا يشتبه في أنها تهرب المخدرات إلى الولايات المتحدة، وأسفرت الهجمات عن مقتل العشرات حتى الآن.

تعرضت هذه الإجراءات لانتقادات واسعة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن إدارة الرئيس الأميركي ترامب لم تستند في البداية لأي أساس قانوني لأفعالها.

وتتهم واشنطن فنزويلا بتصدير المخدرات والعنف إلى الولايات المتحدة.

ووفقا للحكومة الأميركية، حوّل نظام مادورو فنزويلا إلى دولة مخدرات، ودخل في شراكة مع حرب العصابات الكولومبية لتصدير المخدرات إلى أوروبا والولايات المتحدة من خلال ما يسمى “كارتل الشمس”، وهي عصابة إجرامية مشتبه بها يُزعم أنها تتألف من مسؤولين فنزويليين رفيعي المستوى.

ومن جانبه، رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، السبت، مزاعم الحكومة الأميركية بأن بلاده متورطة في تهريب المخدرات، نقلا عن “وكالة الأنباء الألمانية”.

التمر الطازج أم المجفف.. أيهما الأفضل لصحتك؟

علم

التمر الطازج أم المجفف.. أيهما الأفضل لصحتك؟

قال مادورو: “فنزويلا بريئة، كل ما يتم القيام به ضد فنزويلا لا يخدم إلا تبرير حرب، وتغيير نظام، وسرقة ثروتنا النفطية الهائلة”.

وعلق رئيس فنزويلا، السبت، في اجتماع للبرلمانيين من منطقة الكاريبي الكبرى في كاراكاس: “كفى تهديدات، كفى فاشية”.

واعتبر مادورو أن أحد أسباب التوترات مع الولايات المتحدة هو أن فنزويلا لديها أكبر احتياطيات نفطية، ورابع أكبر احتياطيات غاز في العالم.