هيغسيث يزور فيتنام وسط محادثات بشأن توريد الأسلحة

يلتقي وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث اليوم الأحد بمسؤولين فيتناميين كبار في أثناء زيارة لهانوي وسط محادثات مستمرة منذ فترة طويلة حول إمكانية توريد واشنطن معدات عسكرية إلى بلد كان عدوا لها في السابق، تشمل طائرات نقل وطائرات هليكوبتر.

وذكر مسؤول فيتنامي مطلع أن من المتوقع أن يصل هيغسيث إلى هانوي في وقت لاحق من اليوم، بعد سلسلة من الاجتماعات في ماليزيا مع نظراء له آسيويين. وأضاف المسؤول أن من المتوقع أن يلتقي هيجسيث بزعيم الحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام ورئيس البلاد لونج كونج ووزير الدفاع فان فان جيانج.

وتوقع المسؤول ومصدر فيتنامي آخر مطلع أن تهيمن محادثات إمدادات الأسلحة الأمريكية على جدول أعمال الزيارة.

وتتطلع الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، والتي تعتمد بشكل كبير على الأسلحة الروسية، منذ سنوات إلى تنويع ترسانتها. واكتسبت المحادثات مع الولايات المتحدة، التي رفعت في عام 2016 حظرا على إمدادات الأسلحة لفيتنام، زخما خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لكنها لم تسفر بعد عن أي إعلان رسمي.