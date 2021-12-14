هيومن رايتس: إسرائيل تمارس انتهاكات ضد فلسطينيي الداخل

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت القوة المفرطة لتفريق مظاهرات سلمية للفلسطينيين في مدينة اللد بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48 في مايو/أيار 2021.

وأوضحت هيومن رايتس في تقرير لها، أن شرطة الاحتلال في المقابل كانت تتصرف بفتور وتمييز ممنهج وبشكل غير متساوٍ تجاه العنف الذي يرتكبه اليهود المتطرفون ضد المواطنين الفلسطينيين في الداخل المحتل.

وقال عمر شاكر، مدير إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش: إن “السلطات الإسرائيلية ردت على أحداث مايو/أيار في اللد من خلال تفريق الفلسطينيين المتظاهرين سلميا بالقوة، واستخدمت الخطاب التحريضي، ولم تتصرف بمساواة عندما هاجم القوميون اليهود المتطرفون الفلسطينيين”.

وتابع حديثه: “هذا الرد، الذي يبدو أنه تمييزي، يبرز الحقيقة أن جهاز الدولة الإسرائيلي يمنح امتيازات لليهود الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين، أينما كانوا ومهما كان وضعهم القانوني”.

وشهدت مدينة اللد الفلسطينية، وهي مدينة مختلطة يسكنها يهود وفلسطينيون في الداخل المحتل، التأثير المتزايد للمجموعة القومية المتطرفة “غرعين توراني”، التي تسعى إلى تعزيز الهوية اليهودية للمدينة وسط تمييز طويل الأمد ضد المواطنين الفلسطينيين في البلاد.

وفي 2013، انتخب يائير ريفيفو من “حزب الليكود” رئيسا للبلدية، ويُزعم أنه متعاطف مع غرعين توراني، ولا يزال في منصبه منذئذ.

واندلعت الاضطرابات في اللد ومدن أخرى في الداخل المحتل والضفة الغربية في مايو/أيار على خلفية المحاولات التمييزية لإجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم في القدس الشرقية المحتلة، واستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية ضد المتظاهرين والمصلين في المسجد الأقصى في القدس.

ويواجه الفلسطينيون في إسرائيل تمييزا منهجيا في العديد من جوانب الحياة الأخرى، منها الوضع القانوني، وسياسات الأراضي، والحصول على الموارد والخدمات، ويعكس هذا التمييز المنهجي السياسة العامة للحكومة الإسرائيلية القاضية بتفضيل اليهود الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين.