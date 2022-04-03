هيومن رايتس ووتش: القوّات الروسية ارتكبت "جرائم حرب" في أوكرانيا

بعد يوم من العثور على جثث ملقاة في شوارع بلدة بوتشا الأوكرانية بعد انسحاب الجيش الروسي من المناطق المحيطة بمدينة كييف،كشفت منظمة هيومن رايتس واتش أن القوات الروسية قد تكون ارتكبت جرائم حرب بحق المدنييين.

في التفاصيل، أفادت هيومن رايتس ووتش اليوم الأحد بأنّها وثّقت ما وصفته “بجرائم حرب على ما يبدو” ارتكبتها القوات الروسية ضد المدنيين في أوكرانيا.

وأصدرت المنظمة الحقوقية البارزة بيانا قالت فيه إنها وجدت “عدة حالات لارتكاب قوات الجيش الروسي انتهاكات لقوانين الحرب” في المناطق التي تسيطر عليها روسيا مثل تشيرنيهيف وخاركيف وكييف.

وكانت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد قد نفت قتل قواتها لمدنيين في بوتشا. وقالت في بيان إن جميع الوحدات الروسية غادرت البلدة في 30 آذار وإن اللقطات والصور التي تظهر جثث القتلى “استفزاز آخر”.

وأشارت المنظمة، ومقرها نيويورك، إلى بوتشا في بيانها الذي قالت فيه إنها أجرت مقابلات مع عشرة أفراد، منهم شهود وضحايا وسكان، سواء بصفة شخصية أو عبر الهاتف، وإن منهم من خافوا من الكشف عن أسمائهم بالكامل.

وقال “هيو وليامسون” مدير منطقة أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش “الحالات التي وثقناها تصل إلى مستوى لا يوصف من القسوة والعنف المتعمدين ضد المدنيين الأوكرانيين”، مشدّدا انه”يجب التحقيق في حالات الاغتصاب والقتل وأعمال العنف الأخرى بحق المحتجزين لدى القوات الروسية باعتبارها جرائم حرب”.

كذلك، ذكر تقرير المنظمة أن “الجنود متورطون أيضا في نهب ممتلكات المدنيين، بما في ذلك الطعام والملابس. ومن ارتكبوا هذه الانتهاكات مسؤولون عن جرائم الحرب”.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه القوات الروسية في بوتشا في 4 آذار “ألقت القبض على خمسة رجال وأعدمت أحدهم دون محاكمة”.

هذا وزار صحفيو رويترز بوتشا أمس السبت بعد أن سمحت لهم القوات الأوكرانية بدخول المنطقة حيث رأوا جثثا بملابس مدنية متناثرة في الشوارع.