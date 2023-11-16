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هيومن رايتس ووتش: لا دليل يبرر إسقاط الحماية القانونية عن مستشفى الشفاء

منذ 9 دقائق
عناصر من الجيش الإسرائيلي في مستشفى الشفاء (رويترز)

عناصر من الجيش الإسرائيلي في مستشفى الشفاء (رويترز)

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قالت منظمة هيومن رايتس ووتش (الخميس 16-11-2023) إن الصور التي نشرتها إسرائيل لأسلحة تقول إن جنودها عثروا عليها داخل أكبر مستشفى في قطاع غزة ليست كافية لتبرير إلغاء وضع المستشفى باعتباره محميا بموجب قوانين الحرب.

وقال لويس شاربونو مدير قسم الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش لرويترز “المستشفيات تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي. يجب السماح للأطباء والممرضات وسيارات الإسعاف وغيرهم من العاملين بالمستشفيات بالقيام بعملهم ويجب حماية المرضى”.

وأضاف “لا تفقد المستشفيات تلك الحماية إلا إذا أمكن إثبات ارتكاب أعمال ضارة من داخل مبانيها. ولم تقدم الحكومة الإسرائيلية أي دليل على ذلك”.

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