وأخيراً.. روسيا وأوكرانيا تبرمان اتفاقاً لاستئناف صادرات الحبوب

وقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقا الجمعة لاستئناف صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود في اتفاق قال عنه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيساعد على تخفيف أزمة الغذاء العالمية.

وقع وزيران من روسيا وأوكرانيا الاتفاق بشكل منفصل وتجنبا بحرص الجلوس على طاولة واحدة أو التصافح في المراسم التي أقيمت لتوقيع الاتفاق في إسطنبول.

وقال جوتيريش خلال المراسم “اليوم هناك بارقة أمل في البحر الأسود.. بارقة أمل وسبيل للممكن… وإغاثة في عالم يحتاجها أكثر من أي وقت مضى” ودعا روسيا وأوكرانيا لتطبيق الاتفاق بالكامل.

وقال أردوغان إن الاتفاق الذي وقعته تركيا أيضا سيساعد في منع وقوع مجاعة ويخفف من تضخم أسعار الغذاء عالميا.

من جهتها قالت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد إن بلادها ستعمل على محاسبة روسيا إذا لم تلتزم بتنفيذ اتفاق أبرم بقيادة المنظمة الدولية اليوم الجمعة لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود.

وقال جيمس أوبراين مدير مكتب تنسيق العقوبات في وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين إن الولايات المتحدة تريد أيضا من الصين التوقف عن تكديس الحبوب وعرض المزيد للوفاء بالطلب العالمي على المساعدات الإنسانية.

وبموجب الخطة، سيقود مسؤولون أوكرانيون السفن عبر قنوات آمنة وسط المياه المليئة بالألغام إلى ثلاثة موانئ، من بينها ميناء أوديسا الرئيسي، حيث سيتم تحميلها بالحبوب.

وستخرج السفن بعد ذلك من المياه الإقليمية الأوكرانية في البحر الأسود وتعبر مضيق البوسفور إلى ميناء تركي للتفتيش ثم تتجه بعد ذلك إلى وجهاتها.