وائل الدحدوح إلى قطر للعلاج.. هل يعود لاستكمال عمله في قطاع غزة؟

أكد نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي لرويترز، أنّ الصحافي الفلسطيني وائل الدحدوح، كبير مراسلي قناة الجزيرة القطرية في قطاع غزة، عبر إلى مصر متوجهًا إلى قطر في رحلة علاج.

جاء ذلك بعد تلقي النقابة طلبًا من بعض المقرّبين من الدحدوح ليتواصلوا مع السلطات المصرية لتسهيل مروره من غزة عبر معبر رفح البري إلى الجانب المصري.

وفي مقابلة تلفزيونية بثتها قناة القاهرة الإخبارية، عبّر الدحدوح عن شكره للجهود التي تبذلها مصر لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وقال “إن شاء الله هذه الجهود كلها تتوّج بعودة الحقوق إلى شعبنا الفلسطيني، وتنتهي هذه الحروب وهذه الآلام وهذه الأوجاع”.

كما أكد خلال اللقاء عن نيته العودة لاستكمال عمله الصحافي فور انتهاء علاج إصابة يده، التي تعرّض لها في أثناء تغطيته قصفًا إسرائيليًا على منطقة خان يونس في جنوب قطاع غزة، وفق تقرير نشر على موقع قناة الجزيرة في منتصف ديسمبر/ كانون الأول.

ووجه البلشي الشكر عبر صفحته الخاصة على فيسبوك للسلطات المصرية على تعاونها في تسهيل عبور الدحدوح إلى مصر، وأكد على مطالبة النقابة بوقف “العدوان الصهيوني على فلسطين”.

وبات الدحدوح معروفًا للمشاهدين في جميع أنحاء الشرق الأوسط بعد أن علم خلال بث مباشر في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول باستشهاد زوجته وابنه وابنته وحفيده في غارة جوية إسرائيلية.

كما فقد ابنه الأكبر، الصحافي المستقل حمزة الدحدوح، بعد أن استهدفت غارة جوية إسرائيلية سيارة كان يستقلها هو وصحافيون مستقلون آخرون، بحسب ما قاله مسؤولون في قطاع الصحة في غزة ونقابة الصحافيين الفلسطينيين.

وقالت شبكة الجزيرة الإعلامية في بيان بعد استشهاد حمزة الدحدوح إن إسرائيل “عمدت إلى استهداف الزميل وائل الدحدوح وعائلته بشكل ممنهج”.

وأضافت في البيان أنها “تحث المحكمة الجنائية الدولية، والحكومات ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة على محاسبة إسرائيل على جرائمها الشنيعة وتطالب بإنهاء استهداف وقتل الصحافيين”.