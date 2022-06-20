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واردات الصين من النفط الروسي تسجّل رقما قياسيا في أيار

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 20 - يونيو - 2022 8:24 صباحًا
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سجلت واردات الصين من النفط الخام الروسي في أيار رقما قياسيا بالنسبة لشهر واحد بلغ 8.42 مليون طن (حوالي 1.98 مليون برميل يوميا)، بارتفاع 55 بالمئة عن نفس الشهر من عام 2021، وفقا لبيانات الجمارك الصينية.

وأظهرت بيانات جمركية صدرت الاثنين الوقاع في 20 حزيران أيضا أن الصين استوردت 260 ألف طن من النفط الخام الإيراني الشهر الماضي، في ثالث شحنة من النفط الإيراني منذ ديسمبر كانون الأول الماضي.

وتسعى الصين إلى تجديد مخزوناتها الاستراتيجية من النفط الخام اعتماداً على النفط الروسي الرخيص، مع تعزيز بكين لعلاقاتها في مجال الطاقة مع موسكو، في الوقت الذي تعمل فيه أوروبا على حظر الواردات بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكانت واردات الصين من النفط الخام السعودي، قفزت 38% في أبريل مقارنة معها قبل عام، لتسجل أعلى حجم شهري منذ مايو 2020.

    المصدر :
  • العربية
  • رويترز

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