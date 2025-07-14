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واردات الصين النفطية تقفز لأعلى مستوى يومي منذ أغسطس 2023

14 - يوليو - 2025
النفط- تعبيرية

النفط- تعبيرية

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أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن واردات الصين من النفط الخام انتعشت في يونيو حزيران ووصلت إلى أعلى معدل يومي منذ أغسطس آب 2023، وهو ما عزته شركات استشارات إلى زيادة عمليات المصافي وارتفاع الواردات من السعودية وإيران.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك أن أكبر مشتر للخام في العالم استورد 49.89 مليون طن من النفط، أي ما يعادل 12.14 مليون برميل يوميا.

وسجلت الواردات بذلك زيادة بنسبة 7.1 بالمئة مقارنة مع 46.6 مليون طن في مايو أيار، كما ارتفعت 7.4 بالمئة عن يونيو حزيران 2024.

وقالت يي لين نائبة رئيس ريستاد إنرجي “أهم سبب للزيادة هو تراجع سعر النفط عن مستويات أبريل، إذ تم شراء معظم واردات يونيو في أبريل ومايو بعد أن استحوذت العقود الآجلة على حصة كبيرة من مشتريات الصين من الخام”.

ورصدت كبلر زيادة في الواردات من السعودية وإيران في يونيو حزيران.

وتظهر بيانات كبلر أن واردات الصين من السعودية ارتفعت 845 ألف برميل يوميا لتصل إلى 1.78 مليون برميل يوميا، إذ دفع انخفاض أسعار الخام الرسمية شركات التكرير الصينية إلى حجز المزيد من الشحنات للتحميل في مايو أيار ويونيو حزيران.

وأضافت الشركة أن واردات الخام من إيران زادت أيضا بشكل كبير، إذ ارتفعت 445 ألف برميل يوميا إلى 1.49 مليون برميل يوميا في وقت سعت فيه شركات التكرير المستقلة إلى إعادة ملء المخزونات بعد انتهاء أعمال الصيانة في فصل الربيع.

كما أظهرت بيانات اليوم الاثنين أيضا انخفاض صادرات الصين من الوقود المكرر بنسبة 0.7 بالمئة في يونيو حزيران إلى 53.35 مليون طن عن العام السابق.

    المصدر :
  • رويترز

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