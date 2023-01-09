واشنطن: إيران قد تكون ممن يُسهمون في "جرائم حرب" بأوكرانيا

أكّد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الإثنين، أنّ إيران قد تكون ممن يسهمون في جرائم حرب بأوكرانيا من خلال تزويد روسيا بطائرات مسيرة.

سوليفان أضاف للصحافيين: “أسلحتهم تستخدم لقتل المدنيين في أوكرانيا ومحاولة إغراق المدن في البرد والظلام وهو ما يضع إيران، من وجهة نظرنا، في موقف أنها قد تكون ممن يسهمون في جرائم حرب واسعة النطاق”.

يأتي ذلك فيما تدور حربُ شوارع بين القوات الروسية والأوكرانية في سوليدار، وتشتعل الجبهة على طول خط التماس في دونيتسك، فيما أفادت وسائل إعلام بريطانية أن لندن تعتزم إرسال دبابات بريطانية إلى أوكرانيا لأول مرة منذ بدء الحرب.

هذا ونقلت شبكة “سكاي نيوز” عن مصدر غربي قوله إن المناقشات جارية “منذ أسابيع قليلة” حول تسليم الدبابة القتالية الرئيسية للجيش البريطاني “تشالنجر 2” إلى أوكرانيا.

ميدانيًا، أعلن انفصاليو دونيتسك الموالون لروسيا، السيطرة على بلدة باخموتسك، الواقعة بالقرب من سوليدار، شمال شرقي باخموت.

تُعتبر البلدة، مركزَ نقلٍ استراتيجي لتزويد القوات الأوكرانية في الدونباس، حيث تمر عبر هذه المدينة شبكةٌ من الطرق والسكك الحديدية.

من جهته أكد الكرملين، اليوم الاثنين، أن تسليم أوكرانيا مدرّعات غربية وأسلحة أخرى أُعلن عنها الأسبوع الماضي، لن يفعل سوى “إطالة أمد معاناة الشعب الأوكراني و”لن يغيّر” ميزان القوى.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافة: “بشكل أساسي، لا يمكن لعمليات تسليم (المدرّعات والأسلحة) تغيير أي شيء ولن تغيّر شيئاً.. لن تفعل عمليات التسليم سوى إطالة أمد معاناة الشعب الأوكراني”.