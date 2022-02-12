واشنطن والاتحاد الأوروبي يتوعدان موسكو بـ"حزمة عقوبات صارمة"

أعلن مسؤول مكتب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بيورن سيبرت، في بيان له أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ناقشا “حزمة صارمة من العقوبات” التي سيتم تطبيقها في “حالة حدوث مزيد من العدوان العسكري لروسيا في أوكرانيا”.

وفقًا للبيان، ناقش سيبرت، العقوبات خلال محادثته مساء الجمعة مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان “حول تطور الوضع في أوكرانيا”.

وقال البيان: “لقد نسقوا الاستعدادات عبر الأطلنطي لمجموعة قوية من العقوبات، والتي سيتم تطبيقها بسرعة في حالة المزيد من العدوان العسكري لروسيا في أوكرانيا. كما ناقشوا خطوات ملموسة لدعم الاقتصاد الأوكراني”.

كما ناقش المسؤولون “الخطوات الإضافية التي سيتم اتخاذها للاستعداد لأي انقطاع مستقبلي لإمدادات الطاقة إلى أوروبا”، وتبادلوا أفكارهم حول الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن أمن الطاقة.

ومن المتوقع أن يجري الرئيس الأميركي جو بايدن اتصالات “حاسمة” مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون، وسط توقعات أميركية بغزو روسي وشيك على أوكرانيا، فيما أقرت كييف خطة طوارئ في حالة نشوب الحرب، ودعت عشرات الدول رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا.