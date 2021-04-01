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واشنطن: اللقاءات في السعودية وعُمان حول أزمة اليمن مثمرة

1 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 1 - أبريل - 2021 3:14 مساءً
المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينغ

المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينغ

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قالت وزارة الخارجية الأميركية،الخميس ، أن اللقاءات التي أجراها المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ في السعودية وسلطنة عمان كانت مثمرة جدا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن ليندركينغ عاد أمس من رحلته إلى السعودية وعمان، حيث عقد اجتماعات مثمرة مع كبار المسؤولين السعوديين واليمنيين والعمانيين، بالتنسيق مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفثس.

اتفاق سلام دائم

كما شددت على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل وحل للأزمة اليمنية، مشيرة إلى أن كل من ليندركينغ وغريفثس يواصلان العمل جنبا إلى جنب للمساعدة في التوصل إلى وقف نار ومحادثات سياسية شاملة واتفاق سلام دائم يلبي احتياجات اليمنيين كافة.

وأضافت أن مناقشات المبعوث الأميركي الخاص ركزت أيضا على الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن.

وكانت السعودية طرحت الشهر الماضي مبادرة لوقف النار، مؤكدة أنها دعت مرارا إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

إلى ذلك، رحبت الخارجية الأميركية بإعلان المملكة يوم الثلاثاء الماضي تقديم أكثر من 422 مليون دولار لدعم منتجات الوقود في اليمن.

يذكر أن المبعوث الأميركي إلى اليمن، كان بدأ قبل أيام جولة خليجية هي الثالثة له في أقل من شهرين منذ تعيينه. وتصدرت المبادرة السعودية نقاشات تلك الجولة التي بدأت من مسقط وشهدت لقاءات متعددة مع الحكومة اليمنية في الرياض.

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