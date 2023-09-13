واشنطن: المحادثات بين روسيا وكوريا الشمالية "مثيرة للقلق"

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن من “المثير للقلق” أن تتحدث روسيا عن التعاون مع كوريا الشمالية في برامج من المحتمل أن تمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وردا على سؤال عن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، قال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي “عندما ترون ما يبدو أنه تعاون متزايد وربما عمليات نقل عسكرية، فهذا أمر مقلق للغاية ومن المحتمل أن يشكل انتهاكا لقرارات عديدة صادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

ويزور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، روسيا للمرة الأولى منذ عام 2019، ووصل إلى روسيا عبر قطار مدرّع.

ويشير الاجتماع في قاعدة فوستوشني الفضائية، أهم منشأة محلية لإطلاق الأقمار الصناعية في روسيا، إلى رغبة كيم في تلقي الدعم الفني الروسي لتعزيز جهوده الرامية إلى تطوير أقمار استطلاع عسكرية، والتي أكد على أهميتها في تعزيز التهديد الذي تشكله صواريخه التي تحمل رؤوسا نووية.