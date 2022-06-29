واشنطن: المحادثات غير المباشرة مع إيران لم تحرز تقدما

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن المحادثات غير المباشرة مع إيران لم تحرز تقدمًا.

من جانبه، قال مبعوث الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا على تويتر اليوم الأربعاء إن المحادثات غير المباشرة انتهت بين إيران والولايات المتحدة، والتي كانت تستهدف كسر الجمود بشأن كيفية إحياء اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى.

وأضاف مورا قائلا “لسوء الحظ، لم يتحقق بعد التقدم الذي كان يأمله فريق الاتحاد الأوروبي كمنسق. سنواصل العمل بجهد أكبر لإحياء اتفاق رئيسي لمنع الانتشار ودعم الاستقرار الإقليمي”.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد قالت اليوم إن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن التي تُعقد في العاصمة القطرية الدوحة بوساطة الاتحاد الأوروبي مستمرة في أجواء “جدية” في نفي لتقرير سابق قال إنها انتهت دون التوصل لنتيجة.

وتهدف المحادثات لتخطي الخلافات المتعلقة بكيفية إنقاذ الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران والقوى العالمية.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن المفاوضات في الدوحة انتهت دون نتيجة.