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واشنطن: المفاوضات التي يحاول زيلينسكي عقدها مهمة ونحن ندعمها

20 - مارس - 2022
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن المفاوضات التي يحاول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقدها مهمة ونحن ندعمها.

وبيّنت غرينفيلد في تصريحات لشبكة “سي. إن. إن” (CNN) الأميركية أن بلادها حاولت قبل بدء النزاع التوصل إلى حل دبلوماسي لكن الروس لم يستجيبوا، مشيرة إلى أنه لا يمكنها التعليق الآن على التسوية التي قد يتوصل لها الأوكرانيون.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إنه مستعد للتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيراً في حديثه لشبكة “سي إن إن” CNN: “أعتقد أنه بدون مفاوضات لا يمكننا إنهاء الحرب”.

زيلينسكي أضاف: “إذا كانت هناك فرصة 1% فقط لنوقف هذه الحرب، فأعتقد أننا بحاجة لاغتنامها”.

كما حذر من أنه إذا فشلت محاولات التفاوض مع روسيا فهذا يعني أن هذه “حرب عالمية ثالثة”، بحسب تعبيره.

وكان الرئيس الأوكراني اتهم الكرملين بالتسبب بكارثة إنسانية، مشيراً إلى أن الأوكرانيين سيتذكرون حصار روسيا المرعب لماريوبول لعدة قرون، مؤكداً أن حصار ماريوبول شهد ارتكاب جرائم حرب.

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