واشنطن بوست: أمريكا تعتزم تخفيف انتقادات حقوق الإنسان لإسرائيل وروسيا

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 7 - أغسطس - 2025 6:55 صباحًا
وزارة الخارجية الأمريكية

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس الأربعاء أن تقارير وزارة الخارجية الأمريكية السنوية عن حقوق الإنسان تظهر أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تهدف إلى تخفيف انتقادات واشنطن لدول بعينها لديها سجل في انتهاك حقوق الإنسان.

وأشارت الصحيفة إلى مسودات مسربة للتقارير الخاصة بإسرائيل وروسيا والسلفادور، وقالت إنها أقصر بكثير من تلك التي أعدتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

ولم تصدر وزارة الخارجية رسميا تقارير هذا العام بعد، والتي تغطي وقائع العام الماضي. وعادة ما يتم إصدار هذه التقارير السنوية في مارس آذار أو أبريل نيسان من كل عام.

ولم ترد الوزارة بعد على طلب للتعليق.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية في إحاطة للصحافيين أمس الأربعاء: “تمت إعادة هيكلة تقرير حقوق الإنسان لعام 2024 بطريقة تزيل التكرار وتزيد من سهولة قراءة التقرير”.

وتابع: “الهدف من التقرير ليس رصد كل انتهاك لحقوق الإنسان حدث في كل بلد على حدة. بل هدفه أن يكون توضيحيا ويقدم صورة واسعة لما هي عليه أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع في كل بلد”.

  • رويترز

