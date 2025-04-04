واشنطن بوست: إقالة رئيس وكالة الأمن القومي الأميركية وقيادة العمليات السيبرانية

أفادت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، بأنه تمت إقالة، الجنرال تيموثي هو رئيس القيادة السيبرانية الأمريكية ووكالة الأمن القومي، من المنصبين المذكورين.

وأشارت المصادر إلى أن سبب إقالة الجنرال لا يزال مجهولا حتى الآن.

ووفقا للصحيفة، تم نقل نائبة المدير العام لوكالة الأمن القومي ويندي نوبل إلى مكتب نائب وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات.

وتم تعيين الفريق أول ويليام هارتمان، الذي شغل منصب نائب تيموثي هو في قيادة الأمن السيبراني، مديرا بالنيابة لوكالة الأمن القومي.

والقيادة السيبرانية للولايات المتحدة (United States Cyber Command‏ وتعرف اختصارا بـ USCYBERCOM)‏، هي واحدة من عشر قيادات عسكرية تابعة للبنتاغون، وتتلخص مهمتها في توحيد عمليات الفضاء الإلكتروني، وتعزيز قدرات الأمن المعلوماتي لوزارة الدفاع وخبرتها في هذا المجال.

أما وكالة الأمن القومي (National Security Agency)‏، فهي هيئة مخابرات تابعة لحكومة الولايات المتحدة، مسؤولة عن مراقبة وجمع ومعالجة المعلومات والبيانات لأغراض المخابرات والمخابرات المضادة. وهي تتحمل مسؤولية حماية اتصالات حكومة الولايات المتحدة ونظم معلوماتها ضد الاختراق وحرب الشبكات.